Coro Music Fest: a Corigliano Rossano arriva il "Deejaytime" con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Arriva anche a Corigliano-Rossano, all’interno del programma Coro Music Fest, Deejay Time, il programma storico di Radio Deejay che attraverso l’ormai noto AdvenTour propone il suo show itinerante in giro per l’Italia anche per l’edizione 2023. Albertino insieme a Fargetta, Molella e Prezioso sono pronti per inaugurare l’estate del Deejay Time e per farvi ballare con il meglio della dance anni ’90, quella musica tanto amata dagli amici della cassettina che ha reso il Deejay Time il programma radiofonico più famoso di tutti i tempi.

Ad ospitare la serata ad ingresso gratuito, il lungomare Sant’Angelo, che si sta già preparando ad accogliere i quattro protagonisti dell’evento dedicato alla musica dance anni ’90. Personaggi iconici che hanno fatto la storia del genere musicale che ha avuto il suo exploit proprio in quel decennio, senza vederne mai il declino. Gli intramontabili e ballabili brani infatti sono ancora un evergreen, nonostante siano passati da allora ormai 30 anni e siano arrivati dopo altri generi musicali. Proprio come allora, quando si ritrovavano a salire insieme sui palchi con i loro dj set, i quattro artisti sapranno regalare al pubblico le stesse emozioni di sempre.

Appuntamento quindi per il 28 luglio sul lungomare Sant’Angelo dalle 23,30, quando orde di millennials e generazione Z uniti dalla stessa passione, si ritroveranno a ballare e cantare grazie ai vari dj set che si susseguiranno, le hit che hanno fatto la storia della musica dance.

Ma non finisce qui, la Notte dello Ionio partirà dalle 21 con una serie di attrazioni fisse e itineranti a partire dall'esibizione della street band siciliana "Brutti ma buoni" con Diego Cassarino tromba, Corrado Floriddia sax alto, Sergio Battaglia sax tenore, Nicolò Pisani Tuba, Davide Maiore percussioni, Giorgio lo Cirio rec. audio, Tommaso Latina video.

Ci saranno anche i Giganti di Varapodio con il loro ballo di corteggiamento. Il ballo prevede anche che l'uomo corteggi la donna ballandogli attorno tra baci e inchini danzando per le vie del centro. Saluti e inchini soprattutto per i bambini che si sono avvicinati ai giganti sbalorditi. I ballerini fanno parte dell’Associazione Culturale "I Giganti di Varapodio (RC)". Una tradizione folcloristica che arriverà anche a Corigliano-Rossano conquistando piccoli e grandi. Non mancheranno momenti di animazione per i più piccoli con i Fratelli Magno, che avranno una postazione musicale e si esibiranno anche uno spettacolo di a led e giocoleria infuocata (fachirismo e mangiafuoco) e uno Spettacolo itinerante per le vie del lungo mare del Clown magico su tre ruote (gag comiche, numeri di magia e bolle di sapone)

Sarà attivo il servizio navette gratuito con sei bus in movimento. Partenze da Schiavonea, fermata Santuario, dalle ore 19:30 e da Corigliano Agip con partenza sempre dalle ore 19:30 fermate: Villa Margherita Piragineti; da Rossano con partenza dalle ore 20 e fermate: Torre Pisani, Guetos, Escrivà con arrivo allo Stadio Stefano Rizzo. Alle 20 e alle 21.30 partenza da Piazzale Traforo.

