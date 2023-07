Elefante in giro per Amantea: a spasso verso il centro e persino al supermercato

Incredibile avventura nel Cosentino: un elefante è fuggito dal circo e, tra lo stupore e la paura dei passanti, è andato a spasso per le strade di Amantea, sulla statale 18.

Dirigendosi con passo fermo verso il centro abitato, ha persino raggiunto le immediate vicinanze di uno dei più frequentati supermercati del posto. Solo grazie al tempestivo intervento dei gestori del circo, che sono riusciti a riacchiappare l'imponente pachiderma, la cittadinanza è tornata alla normalità. Per fortuna, nel curioso episodio, non si sono registrati danni a persone o beni materiali.