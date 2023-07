Drammatico scontro auto-moto a Corigliano Rossano: perde la vita un 26enne

Uno scontro auto-moto mortale si è verificato nel pomeriggio a Corigliano Scalo, in via Leopardi, di fianco alla chiesa della SS Immacolata. Nell'impatto ad avere la peggio è stato il centauro (Carlo Laudone di 26 anni) che, balzato dalla sella della moto, si è schiantato sull'asfalto a ridosso di un muro. Il giovane era stato trasportato d'urgenza in elisoccorso in ospedale, le sue condizioni erano da subito gravissime e purtroppo i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita.