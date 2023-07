Corigliano Rossano, commerciante ridotto in fin di vita. Arrestato un 44enne

Un uomo di 44 anni con precedenti, di Corigliano Rossano, ex sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso 9 giugno un commerciante del posto si è presentato al Pronto soccorso con delle lesioni gravissime e diffuse in tutto il corpo, dicendo di essere caduto. Una versione che non ha convinto i sanitari e gli investigatori.

Nei giorni successivi le condizioni dell’uomo si sono poi aggravate, tanto che alle fratture sono conseguiti gli scompensi causati dalle lesioni interne, che hanno determinato un quadro clinico drammatico. Per questa ragione il commerciante è entrato in coma ed è stato ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza. Le condizioni generali della parte lesa solo di recente sembra abbiano avuto un miglioramento, ma le conseguenze delle lesioni subite potranno essere valutate solo dopo un complesso percorso riabilitativo. Dagli accertamenti svolti, i carabinieri hanno individuato nel 44enne l’autore delle lesioni che hanno ridotto in fin di vita la vittima.