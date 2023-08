Calabria, insegnanti di religione. Previste 18 assunzioni per 30 pensionamenti

I giochi sono fatti. Ieri è stato l’ultimo giorno utile per due procedure chiave nell’estate dei docenti precari. A mezzogiorno s’è chiusa la possibilità di aderire alla cosiddetta “Call veloce” per assunzioni in ruolo sui posti residuati dai turni di ruolo delle Graduatorie a esaurimento (Gae) o delle Graduatorie di merito (Gm). Due ore dopo, invece, alle 14, gong per quanti sono iscritti nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) o nella prima fascia Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e volevano indicare 150 scuole nelle quali essere eventualmente chiamati per una supplenza lunga, sino al 30 giugno o al 31 agosto. Su cattedra intera o spezzoni orari.

Settimana chiave

Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi annuali c’è qualche certezza anche relativamente ai giorni nei quali dovrebbero essere assegnati. Nel corso d’un incontro con i sindacati, l’Ufficio scolastico regionale ha chiarito che una volta finite le operazioni delle immissioni in ruolo, l’amministrazione procederà subito con le supplenze. I giorni buoni saranno la settimana dal 21 al 26 agosto. C’è attesa per la pubblicazione delle cifre riguardanti le cattedre che saranno disponibili in tutta la provincia per gli aspiranti docenti in attesa d’un incarico annuale.

I numeri dei prof di religione

C’è stato un faccia a faccia tra ministero e organizzazioni sindacali con all’ordine del giorno la bozza del decreto circa le assunzioni dei docenti di religione cattolica per il prossimo anno scolastico. In apertura dell’incontro dal dicastero hanno chiarito che, nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria da bandire, le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie concorso 2004. Tuttavia dei 419 posti derivanti dalle cessazioni a livello nazionale si riescono a coprire solo 129 posti.

Diamo i numeri

In Calabria risultano complessivamente 549 per gli Insegnanti di religione cattolica per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e la Primaria, con 15 disponibilità (14 cessazioni) e altrettante immissioni in ruolo previste. Per la Secondaria di Primo e Secondo grado, invece, 431 posti totali, 93 disponibilità (16 pensionamenti) ma solo 3 immissioni in ruolo.

Complessivamente, perciò, in tutta la regione, 108 disponibilità (30 cessazioni) e 18 assunzioni.

