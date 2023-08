Riaperta al transito la SS 177 per Longobucco dopo il crollo del viadotto Ortiano II

Anas ha riaperto al transito il tratto compreso dal km 0,000 al km 6,500 della strada statale 177 Dir. “Di Longobucco” in provincia di Cosenza, chiuso nello scorso maggio dopo il crollo del viadotto Ortiano II per verifiche a seguito delle forti piogge abbattutesi sul territorio.

Gli approfondimenti tecnici, operati da Anas e dai professionisti incaricati, hanno fatto emergere la necessità di avviare in via di urgenza una serie di interventi di prima fase, oggi ultimati, che consentono la riapertura al traffico del tratto, sia pur con alcune limitazioni, velocizzando così i collegamenti per Longobucco. Altri interventi di seconda fase proseguiranno su altre parti d’opera per innalzare i livelli di sicurezza dell’infrastruttura con un finanziamento di 9 milioni messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte utilizzato per gli interventi già eseguiti. In attesa del completamento degli interventi sarà necessario, dunque, limitare la circolazione veicolare in base alle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile regionale.