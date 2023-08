Scuola: altre 1.219 cattedre per i docenti precari, a giorni gli incarichi. Posti in deroga, 3.407 in tutta la Calabria

I palazzi della scuola danno i numeri per i docenti di Sostegno tra speranza di immissioni in ruolo e cattedre disponibili per gli ambiti incarichi annuali.

I posti in deroga

L’Ufficio scolastico regionale ha accolto le richieste giunte dai dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali (Atp) riguardanti ulteriori posti di sostegno, in aggiunta a quelli istituiti in Organico di diritto, per sopperire a urgenti necessità per la presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il diritto allo studio. Ecco perché a quanti già previsti per l’anno scolastico che verrà (4.661, dei quali 1.559 in provincia di Cosenza, 1.355 in provincia di Reggio Calabria, 848 in provincia di Catanzaro, 451 in provincia di Vibo Valentia e 448 in provincia di Crotone) comprensivi di 193 posti di potenziamento di Sostegno, ne sono stati aggiunti altri in deroga, quindi in Organico di fatto. Si tratta, per tutta la Calabria, di 3.407 cattedre così organizzate in base alle varie province: 1.305 sono state autorizzate in deroga per la provincia di Reggio Calabria, 1.219 per la provincia di Cosenza, 468 per la provincia di Catanzaro, 262 per la provincia di Crotone e infine 153 per la provincia di Vibo Valentia.

Parola ai numeri In sostanza, complessivamente, per il momento in Calabria sono previsti 8.068 posti di Sostegno a disposizione per le diverse procedure. A fare la parte del leone come al solito è il Cosentino che porta a casa per i suoi precari in cerca di una cattedra 2.778 disponibilità, a seguire il Reggino con 2.660, quindi il Catanzarese con 1.316, il Crotonese con 710 e infine la provincia di Vibo con 660 posti complessivi di Sostegno tra Organico di diritto e Organico di fatto.

Non è finita qui

Giusto chiarire che si tratta solo di una prima integrazione, perché come avvenuto negli anni passati è più che probabile che nei prossimi mesi, sempre su richiesta dei dirigenti scolastici e a seguire degli Atp per fronteggiare nuove richieste emerse di volta in volta, arrivino altre aggiunte di posti di Sostegno in deroga che saranno affidati ai docenti precari con incarichi annuali o comunque supplenze lunghe. Perché sui posti in deroga non è possibile effettuare immissioni in ruolo.

Call veloce e non solo

Gli Uffici scolastici si stanno occupando in questi giorni della call veloce ordinaria, con cui si assegnano i posti disponibili dopo lo scorrimento di Gae e concorsi. Conclusa la fase di assegnazione della sede, al netto di eventuali surroghe, si potranno disporre le assunzioni finalizzate al ruolo da Gps Sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo. La conclusione della procedura è prevista entro l’8 agosto, perché dal 9 eventuali posti residui dovranno essere a disposizione della mini call veloce. In Calabria risultano 76 posti disponibili, 6 assegnati alla Scuola dell’Infanzia e 2 alla Primaria. Ne restano 68 per i precari delle Gps.