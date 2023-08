Cosenza, affittano un B&B e ne fanno una base per i loro traffici di droga. Arrestati due giovani, uno deteneva un revolver

Nel corso dei servizi anti droga, due giovani sono stata arrestati dalla Squadra Mobile di Cosenza poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana ed altro materiale strumentale all’attività di spaccio, nonché uno dei due anche per la detenzione illegale di una arma provento di furto e delle relative munizioni.

In particolare, nel centro della città di Rende, i poliziotti facevano accesso presso la stanza di una struttura ricettiva presa in affitto dagli odierni indagati. Aperta la stanza gli operanti si ritrovavano davanti ad un consistente quantitativo di sostanza stupefacente e denaro. Pertanto veniva effettuata una perquisizione che permetteva di rinvenire numerosi panetti e frammenti di hashish, del peso complessivo di oltre 9, 5 Kg., materiale per il confezionamento della roga in dosi, tra cui una macchina per il confezionamento sottovuoto, oltre alla somma di quasi euro 5.200 provento dell’attività illecita.

Le ulteriori attività di perquisizione permettevano di rinvenire nel giardino di casa di uno dei due arrestati un revolver cal. 357 Magnum, dotato di cannocchiale, occultato all’interno di un grosso peluche raffigurante un Panda, arma provento di furto, nonché ulteriori 2,5 grammi di hashish ed un bilancino elettronico di precisione. Espletate le formalità di rito, i giovani sono stati condotto presso la casa circondariale di Cosenza, su disposizione dell’A.G. procedente.