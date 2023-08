Droga e sevizia una dipendente di 25 anni a Lattarico, accusato un imprenditore di Corigliano Rossano

Prima le ha somministrato della droga, contenuta nell’acqua di una bottiglietta che le ha offerto, e poi l’ha violentata: è l’accusa che viene contestata ad un imprenditore di 62 anni di Corigliano Rossano, arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri per violenza sessuale.

I fatti sono accaduti a Lattarico, nel Cosentino. La vittima era una dipendente dell’imprenditore ed ha 25 anni. I due, secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Lattarico, hanno trascorso alcune ore in un centro benessere e sono stati anche a cena insieme. Successivamente l’imprenditore, approfittando dello stato di stordimento della giovane a causa della droga che le aveva somministrato, l’avrebbe violentata in una stanza dell’albergo collegato al centro benessere.

L’arresto dell’imprenditore, bloccato nella sua abitazione, dove si era nel frattempo rifugiato, è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica.