Gruppo scout siciliano disperso nel parco del Pollino: recuperati dal soccorso alpino

Un gruppo di scout, proveniente da Siracusa e composto di 20 persone, è stato messo in salvo questa mattina dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria dopo che, a causa delle condizioni meteo avverse si erano trovati in difficoltà perdendo l'orientamento in un'area molto impervia della Valle dell'Argentino nel Parco Nazionale del Pollino. Stavano percorrendo un itinerario che dal rifugio Povera Mosca li avrebbe portati verso il Piano di Novacco. L'allarme è scattato attorno le 02:00 dopo l'attivazione da parte della Centrale Operativa del 112.

Al fine di ottenere il prima possibile la posizione dei dispersi, è stato attivato l' SMS Locator, il sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l'individuazione del disperso con la sola risposta ad un speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta. Ottenute le coordinate, tecnici della Stazione Alpina Pollino del CNSAS Calabria sono arrivati sul posto e raggiunto, prontamente, il gruppo ritrovato in buone condizioni nonostante la stanchezza. Gli scout sono stati successivamente trasportati con gli automezzi di soccorso in località Campotenese, nel comune di Morano Calabro.