Paola, ancora vandalismo nel rione Giacontesi: ma il video è al vaglio delle forze dell'ordine

Non c'è pace a rione Giacontesi. Dopo i danni registrati nei mesi scorsi altri episodi da condannare. Nelle Palazzine della ferrovia dove giovani e meno giovani la sera si riversano tra vandalismi e schiamazzi fino a tarda ora la quiete dei residenti viene giornalmente pregiudicata. Questa volta però sono stati registrati in un video inviato alle forze dell’ordine. Gli esagitati se la sono presi con quello che li circondava. Calci alla scalinata, altri alla panchina. Si tratta di vandalismo puro e becero riferisce il sindaco della città di Paola, Giovanni Politano. “Più che cambiare Paola dovremmo imparare a cambiare noi stessi a partire dalle giovani generazioni. Le forze dell’ordine stanno visionando il filmato per individuare gli autori di queste deprecabili azioni. Paola non si prende a calci Paola si ama. Aiutateci a renderla migliore”