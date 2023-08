Cosenza, la scuola è in ferie ma la “Gullo” resta aperta: un'agorà sul territorio. I complimenti del sindaco

“Affascinante l'idea di una scuola agorà, aperta al territorio, officina laboratoriale, punto di riferimento per un quartiere e una comunità. Un luogo mondo in cui il tempo estivo diventa occasione per costruire percorsi e disegnare mappe nuove". Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e Antonietta Cozza, delegata alla Cultura, esprimendo plauso, insieme agli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto per il progetto dell’Istituto Comprensivo Statale Gullo di Via Popilia che offrirà per tutto questo mese di agosto attività per i giovani del territorio.

“Finalmente in città c'è questo luogo-mondo : è l 'Istituto “Fausto Gullo” di Via Popilia che - prosegue la nota - fin dal mese di giugno, praticamente appena concluse le attività didattiche, ha riaperto le sue porte grazie ad attività laboratoriali messe in campo con risorse proprie e successivamente, grazie alla cooperativa sociale l’ALBA, vincitrice di un POR, ha dato vita a percorsi educativi e formativi che proseguiranno fino al 13 settembre, vale a dire fino a quando saranno maturi i tempi per la ripresa delle lezioni. Le tematiche affrontate sono stategiche e in perfetta sintonia con le linee guida di Agenda 2030, riguardano educazione alimentare, cibo e territorio; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; educazione ambientale e rientrano nella promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community. Del resto l' istituto " Fausto Gullo", diretto da Rosa Maria Paola Ferraro, è tra i primi in città ad aver costruito un cammino significativo con il Comune di Cosenza: ha stipulato fin da subito il 'Patto Cosenza Città che legge ", ha partecipato alle Olimpiadi della lettura patrocinate dal nostro comune, è inserito, in qualità di partner ,all'interno del progetto 'Città che legge. I libri camminano " vincitore del bando omonimo che ha conquistato a livello nazionale un secondo posto su sei progetti approvati e porterà in città un finanziamento di 45mila euro. Attualmente l ' istituto Gullo e' partner del bando "Biblioteche e Comunità al Sud "realizzato dal nostro comune con la Fondazione "Attilio ed Elena Giuliani"e la Fondazione con il Sud ed è stato inserito nel Progetto Italia in Classe A, il Programma Nazionale per la formazione e informazione sull'efficienza energetica promosso dal MASE e coordinato dall’ENEA.

“È veramente stimolante accompagnare, in qualità di amministratori – concludono il sindaco Franz caruso e la delegata Cozza - gli istituti scolastici in questo cammino di condivisione progettuale che è sempre più significativo e interessante e riguarda il futuro dei nostri ragazzi”.