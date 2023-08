Cetraro, arrivati i cinque medici cubani al presidio ospedaliero

“Sono arrivati, anche nel nostro ospedale, alcuni medici cubani. In un momento di emergenza come quello attuale, il pragmatismo è d'obbligo, la gente ha bisogno di assistenza e, se il sistema è mal funzionante - a partire dalla legge ormai obsoleta sui reclutamenti nelle università, che di fatto ha prodotto una grossa carenza di medici - le soluzioni devono essere prese con grande senso di responsabilità” è quanto ha dichiarato il consigliere provinciale Gabriella Luciani, commentando l’arrivo di cinque nuovi professionisti cubani nel presidio ospedaliero cetrarese, che andranno, nello specifico, a rafforzare l’organico in Pronto Soccorso e in Pediatria.

“I nuovi medici - ha aggiunto il consigliere provinciale Luciani - non rappresentano una soluzione mirata e finale. Tuttavia, la loro presenza e la loro professionalità saranno sicuramente di fondamentale e di vitale importanza per la comunità regionale. Cerchiamo di essere collaborativi, di perseguire un unico interesse e di difendere la salute dei cittadini. Benvenuti, quindi, ai due medici che ci aiuteranno nel Pronto soccorso e ai tre che daranno una mano nel Reparto di Pediatria”.