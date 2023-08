Scarichi abusivi, nuovi controlli a tappeto ordinati dal Comune di Fuscaldo

Procedono a tappeto i controlli, da parte del Comune di Fuscaldo, al fine di individuare, su tutto il territorio, eventuali scarichi abusivi. In queste ore, i tecnici dell’Utc, accompagnati dagli uomini della Polizia locale, stanno infatti effettuando una serie di sopralluoghi ed hanno già riscontrato possibili anomalie, soprattutto nell’area nord di Fuscaldo. Sono 5 i potenziali scarichi abusivi. Il lavoro certosino, fin qui svolto, è ora al vaglio dello stesso ufficio tecnico comunale diretto dall’ing. Paola Di Stio, che, in caso di anomalie confermate, invierà quanto accertato alle autorità giudiziarie. Al momento, sono ben cinque gli accertamenti in fase di approfondimento. Ricordiamo che la lotta agli scarichi abusivi è stata fortemente voluta dal sindaco Giacomo Middea e dalla sua amministrazione comunale, al fine di contrastare un fenomeno silenzioso ed illegale che, purtroppo, rischia di creare seri problemi all’ambiente ed anche al nostro mare. Lo stesso Primo cittadino, ancor prima delle ordinanze emanate dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, aveva già messo il proprio sigillo su un’importanza operazione, effettuata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, attraverso la quale erano stati individuati scarichi abusivi ed allacciamenti non autorizzati alla rete idrica comunale. Vicende portate, tutte, all’attenzione della Procura della Repubblica di Paola. Ed oggi questo nuovo “blitz”, che proseguirà, così come sottolineato dal sindaco Middea, “sino a quando non saremo certi e sicuri che nessun scarico abusivo insisterà nel nostro Comune. Sappiamo che è un’impresa difficile, ma abbiamo già iniziato ed andremo avanti senza timore”.