La Giornata del paesaggio rende più interessante visitare San Lorenzo Bellizzi

Grande successo e partecipazione da parte di cittadini e turisti alla giornata evento Paesaggio e Creatività: escursioni, concerti e degustazioni che avuto luogo a San Lorenzo Bellizzi.

L’appuntamento Paesaggio e Creatività - Escursioni, concerti e degustazioni, inserito nell’ambito del cartellone degli eventi “La via del Pollino Orientale”, e finanziato a valere sulla legge 13/85 Regione Calabria e legato al brand Calabria Straordinaria, è constato di una serie di iniziative che hanno permesso a tutti coloro che hanno partecipato di vivere in pieno i mille modi di essere magico del borgo ospitale incastonato all’interno del Parco Nazionale del Pollino, culminate in un coinvolte concerto che ha visto l’arte musicale di Ciccio Nucera e Antonio Grosso far vibrare di note il piccolo comune montano.

Un viaggio esperienziale che è partito dalla mattina del 9 agosto con un’escursione guidata presso Grotta Pietra Sant’Angelo, in un percorso durante il quale sono state narrate le esplorazioni archeologiche, tutt’oggi in corso, che hanno reso possibile svelare una storia iniziata ben 14.500 anni fa.

La pausa pranzo avvenuta presso ’Azienda Agricola “Zipparri Lorenzo”, con la degustazione di tanti prodotti tipici della cultura enogastronomica locale ha fatto da prologo all’escursione ad anello panoramico sul massiccio Pietra Sant’Angelo. Il tour e poi alla scoperta del Borgo antico e accogliente, posto nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

Non è mancato l’approfondimento culturale con il Museo d’Arte contadina e degli antichi mestieri teatro di un panel, dal titolo Il Paesaggio in Azione, dedicato al rapporto tra Arte e Paesaggio, nel corso del quale è intervenuto l’artista Lorenzo Gugliotti. L’incontro è stato preceduto dall’esibizione-evento, in collaborazione con Borghi Autentici d’Italia, per le strade del borgo di Matteo Fratarcangeli dedicato ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, che ha portato in scena Recital Itinerante dal titolo “La Divina Commedia in 100 borghi”. L’intento del progetto è quello di stimolare la riflessione sull’importanza di rivivere attivamente la nostra vita perché ognuno di noi è diversamente dall’altro ma insieme siamo, seppur conservando l’originalità, concetto essenziale per riscoprire o scoprire Dante e la ricchezza della lingua poetica che è l’italiano.

La giornata, intensa e ricca di spunti e occasioni per scoprire la magia di un territorio colmo di meraviglie.