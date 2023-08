Cosenza ‘allergica’ ai ratti, ma il sindaco non ci sta: “Bonifichiamo l'area, ma se poi si dà da mangiare ai colombi i topo ritornano...”

Cosenza, come da tradizione estiva, si svuota nella settimana di Ferragosto. Tra i pochi superstiti, in città, ci sono anche loro: i topi. Negli ultimi giorni, è circolato un video che mostra la presenza dei ratti, intento a banchettare. Da Palazzo dei Bruzi arrivano le spiegazioni del caso. “La derattizzazione a Cosenza viene fatta regolarmente sull’intero territorio comunale perché per noi non esistono zone di serie A ed altre di serie B, C o D. In particolare a Corso Mazzini gli ultimi interventi sono stati ravvicinati e risalgono al 2, 8 e 12 agosto u.s. per come dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, le diverse foto scattate per documentare l’attività che in merito viene svolta, alcune delle quali si allegano alla presente”. Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Francesco De Cicco, rispetto al video, divenuto virale sui social, che ritrae dei ratti su Corso Mazzini, nei pressi di un tombino intorno ai piedi di una signora che semina cibo destinato ai colombi, ma che attrae, inevitabilmente, topi ed altri animali.

“La presenza massiccia di ratti è un problema che accomuna Cosenza a tutte le città italiane ed europee – proseguono Franz Caruso e Francesco De Cicco – La situazione è, però, da noi tenuta oggi sotto controllo, tant’è che in molte zone si è raggiunto una buona soluzione alla problematica attraverso interventi a cadenza regolare. Nel caso specifico di Corso Mazzini e del filmato postato sui social, la presenza dei topi non è da ricondurre ad una inadeguata derattizzazione, ma, per come si evince dallo stesso video, da una signora, peraltro conosciuta ai più, che ha evidenti problematiche e che si diletta a dar da mangiare ai colombi. Sulla situazione, molto delicata, si cercherà di intervenire con i familiari della stessa e anche, qualora ce ne fosse bisogno, attraverso le nostre assistenti sociali”.

“Detto ciò – concludono Franz Caruso e Francesco De Cicco – è importante ai fini del decoro urbano e per arginare la presenza di topi ed altri animali in città, che tutti facciamo quanto è nella nostre competenze e responsabilità, compresi i cittadini. A tal fine si raccomanda, ancora una volta, di rispettare il calendario della raccolta differenziata e di non abbandonare rifiuti in maniera discriminata. Con l’occasione, si informano i cittadini che come da calendario stabilito, lunedì prossimo 21 agosto sarà effettuato un nuovo intervento di derattizzazione che comprenderà anche Corso Mazzini”.