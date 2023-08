Tanta paura prima del sollievo. Il bimbo ferito ieri dalla fiocina di un fucile da sub, mentre era intento a giocare nel cortile di casa con un amichetto a Sant'Irene (a Corigliano Rossano) sta meglio e, dopo aver trascorso qualche ora in Rianimazione (necessario l'intervento per rimuovere parte dell'oggetto che lo aveva ferito alla pancia) è stato trasferito in Pediatria.