Belvedere Marittimo, è morto il giornalista Antonello Troya. Aveva collaborato anche con Gazzetta

È morto in queste ore, dopo una lunga malattia, il giornalista di Belvedere Marittimo Antonello Troya. Il 15 agosto era stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva all'ospedale di Cetraro. Ieri, le sue condizioni erano peggiorate sino a far prendere ai sanitari la decisione di trasferirlo in elicottero all'ospedale di Catanzaro in condizioni gravi. Questa sera (25 agosto 2023) il suo cuore ha smesso di battere.

Dopo aver trascorso un lungo periodo di formazione nei giornali calabresi (anche Gazzetta del Sud) e nelle agenzie di stampa, aveva dato vita al sito web "Lo strillone news", firmando gli articoli fino al 13 agosto scorso. La notizia del suo decesso ha causato profondo dispiacere tra gli amici e i colleghi del giornalista, i quali avevano atteso invano notizie positive sul suo stato di salute in questi giorni. Lascia la moglie Elvira, che gli è stato vicino fino all'ultimo momento.