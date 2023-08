Ferrovie “isolate”, tra Cosenza e Catanzaro: a breve la riapertura. Per le Linee Taurensi (Palmi-Gioia Tauro-Cinquefrondi) è notte fonda

La Regione tramite l’agenzia che si occupa del trasporto pubblico locale ha avviato una procedura di consultazione ai fini dell’affidamento del servizio lungo le tratte ferroviarie calabresi “isolate”, cioè quelle non collegate alla rete nazionale. Si tratta di un’importante notizia perché si tratta di collegamenti essenziali che servono luoghi a elevata domanda di mobilità: linea Cosenza-Catanzaro (e diramazioni); linee “Taurensi” (Palmi-Gioia Tauro-Cinquefrondi).

Il quadro attuale è il seguente: tra Rogliano e Soveria M., la circolazione è sospesa temporaneamente dal 6 agosto 2012 al pubblico esercizio per lavori di ripristino della sede ferroviaria; Soveria Mannelli-Catanzaro, sospesa temporaneamente dal 15 luglio 2023 al pubblico esercizio per i lavori programmati con i fondi delibera Cipe 54/2016; Catanzaro-Catanzaro Lido, sospesa temporaneamente dal 20 aprile 2022 al pubblico esercizio per i lavori del progetto “Pendolo” (sistema metropolitano ferroviario di Catanzaro); Palmi-Cinquefrondi, sospesa dal 2010.

Su questa ultima tratta non sono previste riaperture (e anche le proiezioni turistiche di un riutilizzo a fini turistici sono rimaste solo annunci) mentre sulla linea Cosenza-Catanzaro sono previste le riaperture delle seguenti tratte, interessate ad oggi da lavori: tratta Rogliano-Soveria M. a seguito del completamento degli interventi di ripristino della sede ferroviaria a seguito di alcuni lavori; sulla tratta Soveria M.-Catanzaro Città a seguito del completamento degli interventi di ripristino della sede ferroviaria in virtù dei lavori programmati con i fondi delibera CIPE 54/2016; tratta Catanzaro-Catanzaro Lido e collegamento con Nuova stazione FS di Catanzaro (Germaneto), a seguito dei lavori di realizzazione del sistema ferroviario metropolitano di Catanzaro (“Pendolo”).

