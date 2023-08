Paola, ambulanza senza medico per la partoriente

Stava quasi per partorire, ma l’ambulanza è arrivata senza medici. In ogni caso i volontari del servizio considerata la gravità della situazione hanno avvertito subito la centrale operativa. E così la donna in gravidanza è stata portata poi in Ospedale – all’Annunziata di Cosenza – dall’elisoccorso, secondo un protocollo che l’Asp sta adottando proprio per far fronte alle difficoltà di risposta del 118. È accaduto ieri nel primo pomeriggio di ieri sul lungomare di Paola. L’intervento in emergenza dell’elisoccorso sul piazzale del waterfront cittadino si è reso necessario in quanto l’ambulanza medicalizzata della Pet era impegnata in un altro intervento e quella giunta sul posto non era dotata invece del medico a bordo.

Tuttavia la donna è stata portata tempestivamente dagli specialisti del soccorso – con a capo il dottor Pasquale Gagliardi – in ginecologia. A quanto si apprende l’intervento è stato necessario anche per raggiungere Cosenza in breve tempo senza dover attendere l’invio dalla Pet di un mezzo con medico a bordo.

