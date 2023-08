Una nuova piazzola per l'elisoccorso sulla SS107 "Silana Crotonese", tra gli svincoli di San Fili e Rende

Sono terminati gli interventi per la realizzazione della piazzola dell'Elisoccorso sulla strada statale 107 'Silana Crotonese', a San Fili, in provincia di Cosenza.

L'opera, realizzata da Anas, secondo gli standard operativi e protocolli di emergenza per le Elisuperfici di soccorso sanitario, consentirà di intervenire in modo più tempestivo e in sicurezza, in caso di emergenze lungo la tratta stradale caratterizzata da un tracciato impegnativo con la presenza di gallerie, viadotti e curve a stretto raggio, in un contesto di flussi di traffico elevato durante l'intero arco dell'anno.

Su richiesta del Responsabile del Servizio Elisoccorso regionale del 118, sono stati effettuati sopralluoghi congiunti con Anas lungo la rete stradale per l'individuazione e la valutazione per la fattibilità di realizzazione di aree di emergenza.

Tra queste, grazie alla sinergia tra Anas ed il servizio regionale del 118, è stata realizzata la piazzola di sosta per le emergenze al km 16,200 San Fili in prossimità dei Viadotti Emoli e gli svincoli di San Fili e Rende, nelle immediate vicinanze dagli imbocchi della galleria 'Crocetta'.