Cosenza, controlli serrati su tutto il territorio e in provincia: arresti per droga, tentata rapina e detenzione di armi

Nella settimana, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio della Provincia, operazioni di contrasto alle attività criminali.

I numeri

I posti di controllo effettuati sono stati 178, nel corso dei quali sono state identificate 2531 persone e controllati 1485 veicoli. Durante i citati controlli sono state contestate 347 infrazioni al Codice della Strada, con 9 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 23 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati diversi controlli amministrativi presso esercizi commerciali.

I provvedimenti

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza ha generato l’arresto di 3 persone e la denuncia di 9 persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentata rapina, evasione, furto, oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale.

Nel corso dei normali servizi di prevenzione attuati nel centro cittadino è stata fermata una persona già nota alle forze dell'Ordine, ai domiciliari, denunciato per non aver rispettato la misura cautelare.

La Squadra Mobile, insieme al Nucleo Cinofili della Questura di Vibo Valentia, ha arrestato (ai domiciliari) un individuo colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, è stata effettuata una perquisizione nella cantina al piano terra di uno stabile a seguito della quale sono stati rinvenuti dei panetti di hashish (un chilogrammo), un bilancino di precisione e un coltello da cucina ancora intriso della sostanza stupefacente. In un altro locale del condominio sono state rinvenute numerose armi e munizioni una pistola (una carabina, tre fucili, oltre 450 cartucce di vario tipo e calibro, un giubbotto antiproiettile), tutte imballate con del cellophane e riposte in sacchi di plastica, oltre a eroina.

Inoltre, la Mobile ha segnalato un giovane trovato in possesso di marijuana.

La fuga e l'arresto della Volante

La Volante ha proceduto alla perquisizione locale dell’abitazione di un persona sospetta, rinvenendo 5 involucri in cellophane contenenti eroina e hashish. L'uomo è stato arrestato dopo che lo stesso si era dato alla fuga.

L'arresto a Corigliano per tentata rapina

Il Commissariato di Corigliano-Rossano ha operato un arresto per tentata rapina ai danni di un esercizio commerciale del posto.