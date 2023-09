Lattarico, coltiva un centinaio di piante di canapa: arrestato un 51enne

Alle prime luci dell’alba, nel Comune di Lattarico (CS), i Carabinieri della Compagnia di Rende, - a conclusione di un più ampio servizio finalizzato alla ricerca di droga - hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 51 anni del luogo.

Nell’ambito delle attività mirate a contrastare lo spaccio di droga, fenomeno sempre più diffuso soprattutto tra i più giovani, i Carabinieri della Compagnia di Rende hanno inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti. In particolare, grazie al capillare controllo del territorio garantito dalle pattuglie dell’Arma, i militari della Stazione di Lattarico sono riusciti ad individuare due distinte coltivazioni di canapa indiana, per un totale di 102 (centodue) piante di altezza compresa tra i 1,50 e i 2,80 mt, dislocate su terreni di proprietà dell’indagato. Le prime 23 (ventitre) piante erano celate tra le coltivazioni di pomodoro e mais, servite da un gruppo elettrogeno che ne curava l’irrigazione attingendo l’acqua dal vicino Torrente Annea. Le altre 77 (settantasette) piante, invece, sono state trovate in un terreno a circa 1 km di distanza dall’abitazione e da un magazzino di pertinenza della stessa da cui fuoriusciva un tubo, abilmente interrato, che ha condotto i militari direttamente alla piantagione ben nascosta tra la fitta vegetazione di querce e ulivi.

Nel corso della perquisizione esperita nell’abitazione dell’arrestato sono stati trovati 500 (cinquecento) grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato oltre a tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento delle dosi come sacchi di plastica, macchina sottovuoto, bilancini di precisione.

Le piante, lo stupefacente e tutti i materiali utili rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e inviati al laboratorio di Vibo Valentia per l’analisi tossicologica.

Una volta immessa sul mercato illegale, i numerosi chili di marjuana potenzialmente prodotti e venduti al dettaglio avrebbero fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.

L’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza è stato sottoposto agli arresti domiciliari.