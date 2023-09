Cosenza, moto senza assicurazione e revisione finisce prima sull'auto della Polizia e poi contro un muro. Motociclista minorenne in prognosi riservata

Nella mattinata del 9 settembre 2023, a Cosenza nell’incrocio tra Via Falvo e Via Martorelli, una motocicletta di grossa cilindrata, priva di copertura assicurativa e revisione, condotta da un minore sprovvisto di patente di guida, ha impattato prima contro un’autovettura della Polizia in servizio e, di rimbalzo, contro il muro di un palazzo. Sul posto è stata fatta intervenire tempestivamente l’ambulanza per i soccorsi al giovane, che si trova tuttora ricoverato all’Ospedale dell’Annunziata in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro. La motocicletta, da accertamenti effettuati, risulta essere di proprietà di un soggetto gravato da precedenti penali. Informata dell’accaduto l’Autorità giudiziaria territorialmente competente e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro.