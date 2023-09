Cosenza, rompono il finestrino di un'auto e rubano una borsa. Arrestati un 53enne e un 38enne

A Cosenza, nel centro storico, i carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 53enne ed un 38enne, entrambi pregiudicati del posto. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che gli arrestati sono ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato per aver infranto il vetro del finestrino di un’autovettura, di proprietà di una 35enne di Montalto Uffugo (CS) ed essersi impossessati di una borsa contenente effetti personali ed un importo complessivo di 40 euro. La refurtiva, dopo essere stata recuperata, è stata restituita all’avente diritto. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.