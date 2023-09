Una condotta abusiva interrata per sversare liquami nel torrente Malfrancato: sequestri e denunce in un agriturismo del Cosentino

Scarichi abusivi nel Cosentino. La scoperta è dei finanzieri della Compagnia di Corigliano-Rossano, che hanno sottoposto a controllo un agriturismo per verificare la corretta gestione dei liquami. Dopo la ricognizione dei locali e la tracciatura degli impianti reflui industriali della struttura, è stato accertato che il liquido tracciante, dopo il deflusso nella vasca Imhoff appositamente modificata, proseguiva lungo una condotta abusiva interrata, lunga circa 250 metri, fino a sfociare nel torrente Malfrancato, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Tale “espediente” avrebbe permesso per anni agli scarichi prodotti dalla struttura turistica di defluire nel torrente, evitando continuativamente il riempimento della vasca ed il relativo svuotamento per lo smaltimento, che dev’essere effettuato da ditte specializzate e iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Pertanto, per le riscontrate violazioni in materia ambientale, sono stati sottoposti a sequestro i locali della struttura ricettiva, la vasca Imhoff modificata ed il terreno in cui è stata interrata la condotta abusiva, mentre la responsabile è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Castrovillari.