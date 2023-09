Alla «Primavera del cinema» di Cosenza Orlando Bloom con «Gran Turismo»: dalla playstation ai bolidi

E’ un altro degli appuntamenti da non perdere, quello in programma stasera alle 20, al cinema Citrigno. Uno dei tanti del prezioso cartellone della Primavera del Cinema. Stavolta, l’escursione di celluloide avviene ben oltre i confini patri. Attraverso uno dei videogame più giocati e conosciuti del globo terracqueo, si fa strada il plot cinematografico di «Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile», in una gustosa anteprima tutta calabrese.

Dall’omonima serie di videogame di simulazione di corse creata da Kazunori Yamauchi e sviluppata da Polyphony Digital per i sistemi PlayStation, meglio conosciuto con la sigla GT, ecco la vicenda, tratta da una storia vera, di Jann Mardenborough, ragazzotto molto abile nei videogiochi automobilistici che diventa un pilota professionista di automobili reali, più reali del re. A dirigere la pellicola c’è Neill Blomkamp, regista visionario con un passato di genere fantascientifico – District 9 su tutti – che se la cava benone anche in questa transumanza da joystick a volante.

L’epopea del giovane Jann, ben interpretato da Archie Madekwe, fila via come la più classica ascesa sportiva. Con magistrale suspense e drammaticità, senza sensazionalismo di immagini alla Dominique Toretto, né parabola del sogno americano alla Rocky Balboa – sebbene qualche accenno alla difficile estrazione sociale del giovanotto e qualche altra disavventura permettano allo spettatore di affezionarsi e tifare per la risalita post discesa agli inferi del protagonista. Ci sentiamo anche di dissolvere eventuali dubbi… No, non è un film per magnificare il videogioco. Non per catalogare omaggi al capolavoro videoludico creato da Kazunori Yamauchi. Non per emozionare con adrenaliniche acrobazie in pista. E non per cercare fedeltà viscerale al GT giocato su PlayStation. Qui è soltanto la storia a rubarsi la scena. Il resto è necessario, e ben costruito, contorno. Sebbene, per dirla con le parole di Blomkamp… «non lo vedo come un film sportivo, anche se capisco possa rientrare appieno nella categoria». Detto della buona prova di Archie Madekwe nei panni di Jann, meritano menzione anche David Harbour, nei panni di Jack, ex pilota, mentore e coach di Jann, e Orlando Bloom, che interpreta Danny, un vero e proprio esperto di marketing nel campo motoristico.

Il cartellone della Primavera propone per oggi altri imperdibili appuntamenti. Nella Sala Cinema del Campus Unical, la giornata dedicata alla sezione Cinema Ritrovato, alle 17, propone «Roma città aperta» di Roberto Rossellini e, alle 19, «Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto» di Elio Petri. Alle 17.30, nella Sala 2 del Citrigno, «Il signore delle formiche» e, alle 21, «EL» (Lui) il capolavoro di Luis Buñuel.

Domani una delle giornate clou della rassegna, con la presenza del regista Matteo Garrone che dopo la proiezione del suo «Io capitano», premiato a Venezia (alle 18 al cinema Citrigno), dialogherà con Massimo Galimberti e Riccardo Milani. Sempre domani, alle 17.30, nella sala 2 del cinema Citrigno «Nel nostro cielo, un Rombo di Tuono» di Riccardo Milani, dedicato a Gigi Riva.