Diamante, colpita dalla palla davanti scuola: il padre tira un ceffone a un bambino

Qualche momento di tensione, venerdì mattina, nel cortile di una scuola di Diamante. Secondo quanto è stato ricostruito, un bambino di dieci anni stava giocando con il pallone nel cortile della scuola prima dell’orario scolastico. Quando, all’improvviso, il pallone ha colpito una ragazzina. A quel punto il papà della ragazza sarebbe intervenuto colpendo il bambino con uno schiaffo. Sempre secondo la ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe stato portato in ospedale per un controllo. I genitori del ragazzo hanno deciso di presentare denuncia alle forze dell’ordine. Si tratta di una vicenda delicata e sulla quale vige uno stretto riserbo soprattutto perché avvenuta davanti al cortile di una scuola anche se - è bene precisarlo - non in orario scolastico. I genitori del bambino hanno deciso di presentare una denuncia. Le forze dell’ordine stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto e per definire i contorni di una vicenda spiacevole che si spera possa chiarirsi e risolversi nel miglior modo possibile. Secondo quanto è stato riferito, probabilmente quella pallonata ha un po’ agitato il genitore che avrebbe reagito preoccupato per la figlia. I genitori del ragazzino, altresì, si sono allarmati e preoccupati per quanto accaduto al loro bambino che stava aspettando di entrare a scuola giocando a pallone. Da quanto emerso, le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero ricostruire con esattezza quanto accaduto quella mattina. Si spera che tutto si risolva nel miglior modo possibile e che ritorni la serenità.