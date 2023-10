Cosenza, crisi dell’Amaco: il Comune stanzia due milioni di euro a sostegno dell’azienda

Il servizio Amaco è ripreso ieri mattina dopo 48 ore di stop. Ma la vertenza è tutt’altro che risolta visto che le problematiche sul tappeto non sono poche (ieri ad esempio la linea 24, che serve Sant’Ippolito e dintorni, è stata cancellata per mancanza di mezzi idonei). I lavoratori lunedì sera dopo una lunga assemblea seguita alla riunione in Municipio hanno deciso di fare ripartire i bus, incassando le assicurazioni del Comune sul reintegro dei due lavoratori licenziati, Roberto Martino e Roberto Spina, i quali previa autorizzazione del Tribunale, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, per come confermato dai vertici aziendali, verranno stabilizzati. Sempre da Palazzo dei Bruzi come abbiamo riportato ieri è arrivata la notizia della «previsione di 2 milioni di euro di liquidità inserita nel bilancio per la ricapitalizzazione dell’Amaco che rappresenta - ha detto il sindaco Franz Caruso - un sacrificio enorme per le malandate casse comunali ma anche la mia volontà e di quella della mia maggioranza di salvare l’azienda per offrire un servizio di Tpl adeguato alle esigenze dei cittadini e al contempo un futuro lavorativo ai dipendenti».

Le organizzazioni sindacali territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Faisa Confail e Ugl intanto sono state convocate per domani alle 9 dalla direzione aziendale presso la sede di contrada Torrevecchia: all’ordine del giorno la stabilizzazione dei due lavoratori licenziati giorni fa, varie ed eventuali.

