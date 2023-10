Lo Spinoff dell'Unical Smart city Instruments protagonista al VII Foro Pymes sull'innovazione

La città di Bergamo è stata la scenografia del VII Foro Pymes, un evento coordinato dal dott. José Luis Rhi-Sausi, promosso da IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, in collaborazione con diversi enti ed istituzioni, tra i quali la Cooperazione Italiana allo Sviluppo, la CAF - Banca di Sviluppo dell’America Latina, e l’Università degli Studi di Bergamo, assieme a Confartigianato Imprese Bergamo e alle autorità locali di Comune e Provincia di Bergamo.

Il Foro Pymes, iniziativa salutare dell’IILA, si costituisce come una piattaforma di dialogo per le PMI latinoamericane, proponendo un confronto su politiche pubbliche, opportunità di business e collaborazioni tecnologiche, tutte indirizzate verso uno sviluppo territoriale che sia sostenibile. Attori principali dell’evento sono stati istituzioni a diversi livelli, PMI, associazioni di categoria, istituzioni finanziarie e centri di servizi tecnologici, provenienti sia dall'Italia che dall'America Latina.

Questa VII Edizione ha virato l'attenzione sulle filiere dell’agroindustria, della moda, della meccanica strumentale e ha approfondito le dinamiche relazionali tra PMI e centri di conoscenza.

Uno dei protagonisti dell'evento è stato lo Spin-off dell’Università della Calabria, Smart City Instruments, che ha esposto la propria esperienza nel connubio tra processi di produzione della conoscenza e innovazione, con un focus specifico sulla transizione ecologica.

Il CEO, dott. Alfredo Sguglio, non solo ha illustrato la storia e le attività di Smart City Instruments sviluppate in Italia, ma ha anche delineato il processo di internazionalizzazione intrapreso a partire dal 2018. Il dott. Sguglio ha inoltre enfatizzato la preziosa collaborazione con il Foro Pymes e ha evidenziato come l’alleanza con l’IILA, stabilita nel 2019, abbia permesso di potenziare la rete di contatti in America Latina, avviare nuovi progetti e intrecciare l’expertise italiana con quella dei paesi latinoamericani.

Smart City Instruments, attiva in America Latina dal 2018, ha implementato importanti progetti e iniziative di ricerca, collaborando con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria e altri centri di ricerca e università in nazioni quali Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Messico, Panama e Repubblica Dominicana. La società ha proposto e favorito una transizione verso un'economia attenta e responsabile nell'uso delle risorse naturali, intervenendo non unicamente in termini di innovazione tecnologica e digitalizzazione, ma anche in ambito socioeconomico, abbracciando le molteplici sfere dell'innovazione strategica.