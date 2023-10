Unical, a lezione di Medicina e chirurgia per diventare i futuri dottori 2.0

Studiare per diventare futuri medici specializzati anche nelle tecnologie digitali. Sono già iniziate e hanno preso il via con grande entusiasmo da parte degli studenti le lezioni del nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia e Tecnologie digitali dell’Università della Calabria. Gli aspiranti medici si sono seduti tra i banchi dei cubi dell’Unical nei giorni scorsi e sono stati accolti con grande calore da parte del rettore Nicola Leone.

«Ho voluto salutare personalmente l’avvio delle lezioni del nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia e Tecnologie digitali - ha detto con grande soddisfazione il rettore Leone -. Mi sono congratulato con i 120 studenti che hanno vinto il concorso nazionale e hanno indicato l’Unical come prima scelta tra le tante sedi di Medicina. Metà di loro provengono da altre regioni e hanno preferito l’Università della Calabria ad altre sedi più vicine o blasonate per il carattere innovativo del corso, capace di coniugare una solida formazione medica con lo studio dell’intelligenza artificiale, la grande innovazione del momento sempre più applicata in ambito sanitario. È stato un orgoglio augurare loro un buon anno accademico, in una giornata che apre un nuovo emozionante capitolo per l’ateneo e per tutto il territorio».

Quest’anno si è registrato un vero e proprio record di immatricolazioni all’università di Arcavacata: 4702 iscrizioni, 750 in più rispetto allo scorso anno accademico (+19%). Si è trattato di una crescita importante e a 360 gradi (i 39 corsi sono quasi tutti in aumento tranne 2 che perdono qualche unità) che conferma per il quarto anno consecutivo, dall’insediamento del rettore Nicola Leone, il trend positivo di crescita delle immatricolazioni.

