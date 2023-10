Aggredisce la compagna per strada a Cosenza, sulla spalla della donna i segni dei calci

Ha aggredito la compagna per strada a Cosenza. La segnalazione è arrivata al 113, ad intervenire è stata la Volante. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato il soggetto il quale asseriva di aver avuto una violenta lite per motivi sentimentali con la donna. Gli Agenti, raggiunta l’abitazione, hanno trovato la donna in lacrime ed in evidente stato di agitazione, che ha raccontato di essere stata vittima del compagno e che, al culmine dell’ennesima discussione, era stata colpita con calci sul corpo e pugni sul capo.

Traferita in ospedale in ambulanza, è stata poi dimessa con 15 giorni di prognosi per “trauma cranico con ecchimosi ed escoriazioni diffuse sul corpo”. In particolare, un livido sulla spalla i cui segni erano riconducibili alla pianta delle scarpe che indossava il compagno. La vittima, dopo le cure ricevute, ha sporto denuncia indicando altri episodi analoghi. All'uomo è stata applicata la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa