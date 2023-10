Il Polo Brutium umanitario... “Adotta una storia”, quando la fratellanza vince sulla realtà di oggi

Una società che lascia annegare nel buio profondo delle acque del Mediterraneo tanti esseri umani ha bisogno di una luce che risvegli sentimenti di amore, fratellanza, solidarietà verso chi ha bisogno di aiuto. È necessario e importante, quindi, promuovere attività volte a sensibilizzare la comunità a partire, soprattutto, dai giovani per costruire una società più solidale. Il Polo Brutium umanitario, costituito dall’associazione Agape, dall’Istituto Polo Brutium e dal Csv di Cosenza, ha realizzato il progetto “Adotta una storia” per avvicinare i ragazzi ad una realtà difficile, caratterizzata da povertà, guerre e dittature, che non conoscono e in cui vivono tanti loro coetanei.

Abbattere i pregiudizi e quel muro di indifferenza ed egoismo che indurisce i cuori e oscura i buoni sentimenti è lo scopo di questo percorso che, con la pubblicazione del libro “Adotta una storia”, tende a sensibilizzare anche la comunità. È un testo che racconta le storie di vita di 17 ragazzi immigrati che frequentano il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) intervistati da un gruppo di alunni del corso serale del Polo Brutium che, con il loro impegno e competenze, aiuteranno i ragazzi immigrati a realizzare, con i proventi del libro, corsi di formazione per la loro integrazione lavorativa. Il libro, pubblicato dall’editore Demetrio Guzzardi, è stato presentato in occasione della Settimana della Cultura calabrese e in occasione del Giorno del Dono, della memoria e accoglienza presso lo stesso Istituto Polo Brutium con la partecipazione dei dirigenti scolastici delle due scuole coinvolte, Rosita Paradiso e Clementina Iannuzzi, del presidente dell’associazione Agape, Costantina Bartella, del presidente del Csv, Gianni Romeo, del direttore di Migrantes Cosenza-Bisignano, Pino Fabiano, di Pierpaolo Lopreiato, curatore del libro, Alessandro Sebastiano Citro, moderatore, Demetrio Guzzardi e dell’Arcivescovo Giovanni Checchinato. È stata esposta la barca realizzata dal maestro Antonio La Gamba costruita con i resti del relitto di Cutro con un bambino che ha le braccia aperte in cerca di un’umanità che possa accoglierlo ed aiutarlo.