Cariati, atto vandalico al dirigente del Comprensivo. Solidarietà dell'amministrazione di Crucoli

Il dirigente scolastico di Cariati, Alessandro Turano, è stato vittima di un atto intimidatorio. Nella notte di giovedì scorso, alla Fiat 500 x di proprietà del preside, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Cariati, sono state squarciate le quattro gomme. Al dirigente scolastico di Cariati, che da settembre regge l’istituto comprensivo di Torretta di Crucoli, il sindaco Cataldo Librandi e l’assessore alla cultura Giuseppe Liotti esprimono solidarietà e condannano l’atto vandalico.

“Un gesto vile e vigliacco” ha commentato Librandi esprimendo “massima solidarietà” al dirigente e affermando che “contro gesti del genere non bisogna mai arrendersi, ma combattere sempre perché l’illegalità frena pesantemente la crescita di un paese civile”. “Siamo profondamente addolorati per l’atto vandalico che ha colpito il preside del nostro istituto scolastico. La nostra comunità è unita nel condannare questi gesti di violenza e intolleranza. Saremo a suo fianco come amministrazione e insieme dimostreremo che l'unità e la solidarietà trionfano sempre sulle azioni negative” ha detto l’assessore e vicesindaco Liotti nel condannare l’accaduto che ha lasciato perplesso il prof. Turano che non si spiega il motivo di un simile gesto, non escludendo che “dovendo affrontare quotidianamente problemi di ordinaria amministrazione, si sia potuto creare qualche malcontento risolvibile, però, democraticamente”.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile di Corigliano Rossano per i primi rilievi e nella mattina di venerdì il dirigente ha sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Cariati che stanno indagando per risalire all’autore del grave atto. Turano, è originario di Cosenza, ha 42 anni, due lauree ed ha retto il comprensivo di Melissa. Da settembre regge la scuola di Torretta che ha espresso vicinanza al suo dirigente.