Terribile incidente stradale ad Acri, auto sbanda e finisce in un burrone: morta una donna di 67 anni, il marito è in terapia intensiva

Ennesimo incidente mortale in Calabria. Ieri pomeriggio ad Acri (località Gammarossa) sulla provinciale che porta a San Cosmo Albanese è avvenuto un terribile incidente che ha coinvolto due persone, marito e moglie (residenti a San Cosmo Albanese). L'auto sulla quale viaggiavano, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata ed è andata a finire in un burrone. A perdere la vita è stata la donna di 67 anni (Carmela Celso), mentre il marito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza dove tutt'ora è ricoverato in terapia intensiva.