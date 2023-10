Giornata Nazionale della Mediazione Familiare, attività specifica a Cerisano

In occasione della Giornata Nazionale della Mediazione Familiare, tra le varie iniziative, il Comune di Cerisano si è reso protagonista di questa manifestazione presso lo Sportello di Mediazione Familiare e Gestione dei conflitti attraverso un evento divulgativo promosso dalla Dott.ssa Ciambrone Mariacristina referente dello Sportello presso la " Casetta del Sociale". L'iniziativa è stata accolta positivamente dalla Comunità, si è trattato di una giornata informativa rivolta ai cittadini attraverso brochure, gadget inerenti la tematica.

Lo Sportello di Cerisano è stato fortemente voluto dall' Assessore alle Politiche Sociali Francesca Pellegrino e dal Sindaco Lucio Di Gioia che hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo.

Per tutto il mese di Ottobre, A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari promuove eventi dedicati e momenti di confronto sulla mediazione familiare. “Ottobre A.I.Me.F.” aderisce anche al Conflict Resolution Day proclamato a livello internazionale dall’Association for Conflict Resolution, che si celebra il terzo giovedì di Ottobre di ogni anno, quest’anno giovedì 19 ottobre.

I Mediatori Familiari accompagnano la coppia genitoriale in un percorso che, focalizzando l’attenzione sul presente e sul futuro, si occupa in particolare delle nuove esigenze della famiglia e dei figli durante e dopo la separazione.

Il Mediatore Familiare è un professionista che aiuta i genitori, la coppia e le famiglie a valutare la praticabilità delle reciproche proposte, con i possibili benefici o difficoltà per i figli e la famiglia tutta.

La Mediazione Familiare è dunque un'alternativa al conflitto, che si differenzia per modalità e obiettivi sia dalla terapia familiare che dalla consulenza legale. La mediazione familiare, istituto presente da oltre vent'anni nel nostro ordinamento, è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita.