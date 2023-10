Cerisano sommersa dall'acqua, il Movimento Noi: “Ci sono minacce ambientali” FOTO

Il delegato del Movimento NOI di Cerisano, ingegner Roberto Perri, chiede all’Amministrazione Comunale massimo impegno nella tutela del territorio e la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che, con l'inizio della stagione invernale, rappresenta priorità assoluta per la nostra comunità. Lo dimostrano in maniera chiara le immagini ritratte con la prima caduta delle piogge che, non trovando altro scolo, si riversano ove generano danni a cose e persone, come dichiarato dai cittadini delle contrade che chiedono a mezzo social l'immediata attività dell'Amministrazione Comunale: "In un momento storico in cui le questioni ambientali sono sempre più urgenti e rilevanti, bisogna intensificare gli sforzi per garantire la salvaguardia dell'ambiente e la protezione del territorio. Occorre un impegno concreto per garantire la sicurezza del nostro territorio. Suggeriamo di istituire una commissione che si occupi del monitorare e valutare possibili minacce ambientali nel nostro territorio, anche dovute a possibili calamità naturali, e di proporre soluzioni mirate per mitigare gli impatti negativi. Siamo consapevoli che la tutela del territorio richiede uno sforzo collettivo e coinvolge tutti, ma da tale attività e impegno istituzionale e politici dipende il futuro sostenibile ed in sicurezza delle generazioni a venire. Siamo pienamente consapevoli degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici e del rischio crescente di eventi meteorologici estremi che possono causare frane, alluvioni e situazioni di pericolo per la popolazione. Pertanto, riteniamo fondamentale la necessità di adottare misure preventive per minimizzare tali rischi e preservare la nostra comunità di Cerisano. Per fare ciò, occorre - a parere del Dipartimento Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Movimento civico NOI - investire in modo significativo nella mappatura e nella valutazione del rischio idrogeologico del nostro territorio. Grazie a studi approfonditi e all'impiego di tecnologie all'avanguardia e oggi alla portata di tutte le amministrazioni come Cerisano, si possono identificare le aree ad alto rischio e pianificare interventi mirati per monitorare e mitigare tali problematiche. Inoltre, occorre rafforzare la collaborazione con esperti e istituzioni competenti per ampliare le conoscenze e acquisire competenze specifiche nel campo della prevenzione del dissesto idrogeologico. Questa sinergia permetterà di affrontare in modo più efficace i rischi del territorio, valutare le strategie di gestione delle risorse idriche e adottare misure di mitigazione ben strutturate. Occorre condividere le conoscenze e promuovere le buone pratiche attivando il principio della sussidiarietà in grado di assicurare a tutto il territorio, dalle Contrade al centro urbano ove sono dislocate le attività commerciali, una concreta autoprotezione. La prevenzione del dissesto idrogeologico rimane uno dei principali punti dell'impegno civico dei popolari del Movimento civico NOI per la comunità di Cerisano".