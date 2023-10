Cetraro, dottoressa cubana salva la vita a una bambina di 7 anni: “Dovevo aspettare il rianimatore ma non c'era tempo”

Il presidente della Regione ha voluto incontrarla personalmente. Perché Alathiel Alexander Perez non è solo una dottoressa cubana che da mesi è operativa a Cetraro, ma si tratta dell'angelo custode che, nei giorni scorsi, ha salvato la vita a una bambina di sette anni. La piccola era giunta in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale tirrenico e ogni singolo istante in più sarebbe potuto costarle la vita. Da qui la scelta della dottoressa di intubarla, a costo di non attendere il rianimatore. Una scelta azzeccatissima, seppur Alathiel Alexander Perez distribuisca i meriti anche al resto dei colleghi: "Avrei potuto attendere il rianimatore ma sarebbe stato un pericolo", ha affermato a Roberto Occhiuto, che l'ha ringraziata pubblicamente consegnandole una targa. Al "camice bianco" cubano sono andati anche i complimenti del sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo.