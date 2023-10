Cosenza, scatta l'allarme: “A scuola manca l'assistenza specializzata agli alunni con disabilità”. L'appello lanciato da Aipd, Angsa ed Ens

Quell'assistenza specialistica che manca. E che ha fatto scattare l'allarme in provincia di Cosenza, sin dall'avvio dell'anno scolastico. A rincarare la dose sono le Associazioni che rappresentano persone con disabilità e le loro famiglie. «Stiamo continuando a sollecitare le Istituzioni ad avviare tempestivamente il servizio di Assistenza Specialistica previsto dall’articolo 13 della L. 104/92 e assegnato ad personam per tutti gli alunni con disabilità, aventi diritto, delle scuole di ogni ordine e grado», si legge in una nota a firma di AIPD (sez. di Cosenza), ANGSA Cosenza ed ENS Cosenza. «Con particolare riferimento al Comune di Cosenza, in seguito alle prime informazioni ricevute durante l’audizione in Commissione Istruzione, si guarda con grande attenzione all’Interrogazione rivolta al sindaco Franz Caruso dai consiglieri Comunali Rende e Luberto, per conoscere gli atti con cui il comune di Cosenza abbia trasmesso alla Regione Calabria la programmazione sull’utilizzo di personale specializzato nelle scuole nonché sui previsti servizi per l’ottenimento dei fondi sul diritto allo studio annualmente erogati dalla Regione Calabria (ex L.R. 27/1985). Indispensabile, per le famiglie degli alunni con disabilità, ottenere la certezza che un servizio così importante , possa superare i problemi che ogni anno, purtroppo, ne impediscono la concreta realizzazione a garanzia del soddisfacimento dell’intero fabbisogno e per l’intero anno scolastico. Le associazioni sperano di poter continuare il dialogo avviato con il Comune di Cosenza su questo argomento e, in osservanza del principio del mainstreaming, cioè della partecipazione attiva delle persone con disabilità alla definizione di tutte le politiche che riguardano la comunità di cui essi sono parte, si augurano di presenza delle Associazioni più rappresentative del Territorio e dei vari Settori competenti nell’ottica di una programmazione condivisa dei Servizi a favore dei cittadini».