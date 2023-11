Controlli a tappeto a Cosenza e provincia: raffica di sequestri e sanzioni

Continuano in modo serrato i controlli predisposti dal questore della provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, in stretta sinergia con i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell'Anna. Le aree urbane e della provincia di Cosenza sono costantemente monitorate con l’impiego del personale della Questura, dei militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, di Unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, Unità Cinofile, specialisti delle varie forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti.

I servizi di controllo del territorio ad “ALTO IMPATTO”, vengono effettuati per prevenire e contrastare ulteriormente i reati predatori e per dare un immediato riscontro alle richieste di sicurezza da parte della collettività. Sono stati effettuati sia in Cosenza (Piazza Autolinee, viale Parco, Corso Luigi Fera e zone limitrofe) che nei Comuni di Corigliano Rossano (loc. Schiavonea) e Paola (Loc. Cetraro) accurati controlli nelle aree più a rischio.

In tale quadro, sono stati attuati numerosi controlli di polizia a persone, veicoli ed esercizi commerciali. Particolare rilevanza riguarda la contestazione di violazioni afferenti alle norme sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salubrità dei prodotti alimentari. Nello specifico, grazie al supporto dei NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dei NAS (Nucleo Antisofisticazioni) di Cosenza, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio commerciale per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi con contestuale ammenda di 7.862 euro e la sospensione temporanea dell’attività. A questo si aggiunge il sequestro di 60 kg di derrate alimentari con relativa sanzione amministrativa pari a 1500 euro per violazioni inerenti la mancata tracciabilità e la scadenza dei prodotti alimentari in vendita. A Corigliano-Rossano gli Agenti del Commissariato di P. S. hanno effettuato il sequestro amministrativo di 3 chioschi per la vendita di fiori e la contestuale elevazione di sanzioni per un totale di 10.328,08 euro

Sono state inoltre identificate compiutamente 84 persone, controllati 34 veicoli controllati e 5 esercizi commerciali. I controlli in ambito provinciale da parte delle Forze di Polizia continueranno anche nei prossimi giorni.