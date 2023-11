La polstrada sequestra liquori e profumi in A2 tra Montalto e Torano. Denunciate 4 persone

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di vigilanza autostradale gli agenti della Polizia - sottosezione di Cosenza Nord - hanno sequestrato un ingente quantitativo di refurtiva a carico di tre soggetti di nazionalità straniera.

Il fatto risale al 2 novembre scorso allorquando gli agenti, impegnati in A2 del Mediterraneo, sono intervenuti all’interno di un cantiere al chilometro 245 direzione nord, tra gli svincoli di Montalto e Torano, alle porte del capoluogo bruzio, per verifiche di routine a veicoli.

Qui hanno sottoposto a controllo due autovetture, di cui una in panne per avere una ruota forata e 4 soggetti che da subito sono apparsi avere un atteggiamento sospetto.

Una volta verificati i documenti, il loro status di cittadini stranieri ha imposto di approfondire gli accertamenti presso l’Ufficio immigrazione della questura di Cosenza per la consultazione delle banche dati; nel contempo, sono state visionate le telecamere presenti in zona i cui filmati hanno consentito agli agenti di accertare l’occultamento di alcuni borsoni precedentemente scaricati dalle auto.

Infatti, poco distante ed abilmente occultati, sono stati ritrovati dei trolley contenenti bottiglie di liquori ed altro materiale di profumeria di alta gamma per un valore di oltre 4.000,00 euro.

Tutto il materiale, oggetto di furto anche fuori provincia per come successivamente accertato, è stato sequestrato per la restituzione ai legittimi proprietari.

Per i cittadini stranieri è scattata la denuncia per ricettazione e previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria procedente, l’espulsione dal territorio nazionale.