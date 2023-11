Non ce l'ha fatta Francesco Pio Otranto, giovane originario di Rossano. Investito a Firenze fuori da una discoteca

Una serata divertente trascorsa con gli amici si è trasformata in tragedia. Francesco Pio Otranto, 26 anni residente nel Bolognese ma con chiare origini calabresi (la famiglia è di Rossano) ha perso la vita dopo essere stato vittima di un drammatico incidente: è stato infatti investito all'uscita di una discoteca di Firenze. Il fatto è avvenuto all'alba di domenica scorsa, 12 novembre, e il giovane è stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. Ha lottato alcuni giorni tra la vita e la morte, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Da quanto si apprende, ad investirlo è stato un operaio 50enne che immediatamente si è fermato per prestare soccorso al giovane. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Il cordoglio degli amici

Tra i numerosi messaggi sui social per ricordare il giovane, un’amica ha scritto: "Quanta tristezza, mi mancherà, ci mancherai tantissimo. Lascerai un vuoto dentro di noi, soprattutto quando balleremo e tu non potrai esserci fisicamente. Però ballerai da su e ci dirai: Ma quanto siamo stati belli. Se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Riposa in pace angelo".