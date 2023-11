Rassegna stampa 21-11-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

RINASCITA SCOTT

Rinascita-Scott, le “soffiate” dietro il blitz anticipato

Le 6 inchieste che hanno scardinato i clan del Vibonese

Il 12 dicembre l’udienza preliminare dell’altro grande processo

DA FORZA ITALIA ALLA LEGA

Reggio, Salvini abbraccia Mattiani: "Scegliere la Lega non è facile"

IN EVIDENZA

Catanzaro, i corsi “Tfa” nei gazebo ex Covid: disagi per gli oltre 900 iscritti

Scoperti 76 scarichi abusivi lungo 38 chilometri di costa tra Capo Cimiti e Steccato

Tropea, comitati in piazza: «Sanità da curare»

Reggio, detenuto picchiato in carcere? La parte offesa teste in aula

Sassi contro un treno proveniente da Sapri. Paura nella zona tra Praia a Mare e Scalea

CRONACA

Corigliano Rossano, sparò durante una lite: ridimensionate le accuse per una guardia giurata

L’idea di una nuova stazione per collegare Paola e Cosenza

Asd Città di Siderno, pugno in viso a un calciatore. "Ora punizione esemplare"

POLITICA

Cosenza, il Pd resta ostaggio delle correnti: così i dem rischiano di naufragare

Catanzaro, il preliminare del Psc sul tavolo