Università della Calabria, per Giulia giovedì un sit in di studenti e associazioni

Un sit in per la prevenzione alla violenza di genere è stato programmato per giovedì prossimo, alle 17, all’Università della Calabria a Rende. Un appuntamento promosso da diverse associazioni locali e studentesche per "richiamare l’attenzione alla necessità di una rivoluzione culturale. Nel ricordare Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio in Italia, chiederemo un risveglio collettivo e istituzionale che segni la fine della società patriarcale. È il momento di fare rumore e cercare di svegliare uno Stato ancora dormiente dando voce a chi è rimasta inascoltata».

Diverse le associazioni che si mobiliteranno: Arcigay Cosenza, Centro Women's Studies dell’Unical, Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, Spazio Donna Cosenza, ArciRED, La Terra di Piero, Arci Cosenza, MEDiterranea, Nova, I Giardini di Eva e le associazioni studentesche Itaca, The Cube, SUD, Campus Informa Studenti, La Fenice, Informa Studenti Farmacia, Unione Studentesca degli Studenti Europei