‘Alberi per il futuro’, un'iniziativa... a 5 stelle. Orrico: “Ne abbiamo piantato più di 60.000 in oltre 250 comuni d’Italia”

“Il Movimento 5 stelle, in Calabria, anche quest’anno ha sposato e portato avanti l’iniziativa ‘Alberi per il futuro’ grazie all’attività dei Gruppi territoriali che in tutte le cinque province della regione hanno già piantumato, oppure lo faranno, piante ed arbusti nelle vie cittadine così come nei centri più piccoli”.

Lo afferma Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice regionale del Movimento 5 stelle.

“Dal 2015 ad oggi – dice Orrico - il Movimento 5 stelle, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, ha piantato più di 60.000 alberi in oltre 250 comuni d’Italia convinti come siamo che ogni nuova pianta rappresenta un segnale di cambiamento che ci avvicina all’obiettivo della transizione ecologica del Paese.

Attivisti, coordinatori provinciali, eletti del M5S e cittadini comuni provvedono dunque alla piantumazione di giovani arbusti per creare nuove aree boschive o rinfoltire quelle esistenti e, quando possibile, donano alberi a strutture pubbliche.

In Calabria – continua la nota - l’iniziativa ‘Alberi per il futuro’ si è già svolta a Rende ed avrà luogo anche a Cosenza dove, su iniziativa della nostra assessora Veronica Buffone due aceri rossi verranno dedicati alle donne vittime di violenza, e poi Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Castrovillari, Acri, Luzzi, San Pietro in Guarano, Scalea ed altre località ancora stanno aderendo in queste ore.

Vogliamo continuare a sostenere – conclude Anna Laura Orrico - un momento di aggregazione come questo e sensibilizzare le comunità sulle tematiche ambientali perché, così facendo, intendiamo cambiare lo stato delle cose insieme ai cittadini”.