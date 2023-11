Rassegna stampa 23-11-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Elettrificazione della linea ferroviaria Crotone-Catanzaro, dubbi sull’estensione sino a Melito Porto Salvo

Allarme a Catanzaro: c’è troppo cemento in città, stop al consumo del suolo

Violenza sulle donne nel Catanzarese, casi in aumento: 19 arresti e 221 denunce

Vallefiorita, prende la figlia a scuola e i ladri le svaligiano casa in pochi minuti

Lo spaccio nel centro storico di Crotone in mano ad “una struttura organizzata”: ricostruite le modalità di vendita di droga

Pizzo, sicurezza sull’ex Ss 522: arriva il “richiamo” alla ditta

Asp Cosenza, previsioni contabili convincenti: dopo anni di sonore bocciature un Bilancio (preventivo 2024) supera l’esame della vigilanza

Lancia sassi contro i passanti, panico nella zona di Corigliano Scalo: ferita una donna col bimbo in braccio

Traffico di rifiuti nella Capitale, indagato l’imprenditore di Sibari Giuseppe Borrelli GLI ALTRI NOMI

Giunta a Reggio, la quadra non si trova: e non è colpa del Pd…

Studi epidemiologici, la sanità di Reggio è apripista

Operazione “Garden” a Reggio: la Dda spulcia le memorie dei telefonini di 36 indagati

Topi alla scuola media “Caminiti”: chiuso il plesso Villa San Giovanni centro

Infrastrutture nella Locride, si preme per il completamento della Statale 106