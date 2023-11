Spezzano della Sila, 34enne ai domiciliari dopo appostamenti e minacce contro una giovane donna

A Spezzano della Sila, i Carabinieri della Stazione di Camigliatello Silano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 34enne del posto per atti persecutori. Avrebbe messo in atto reiterati appostamenti, minacce gravi, molestie ed ingiurie contro una 27enne, tanto da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un profondo disagio e timore per la propria incolumità che l'ha costretta, quindi, ad alterare le proprie abitudini di vita.

In particolare l'uomo, pur sottoposto all’ammonimento del Questore, si recava ripetutamente nei pressi dei luoghi frequentati dalla donna proferendo nei suoi confronti frasi minacciose, accompagnate da sguardi e gesti offensivi. Il gip di Cosenza, riscontrando il pericolo di reiterazione dei reati, ha motivato il provvedimento cautelare evidenziando che la pervicacia intrusiva dell’indagato non poteva avere altra chiave di lettura se non quella di molestare e perseguitare la persona offesa.