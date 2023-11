Cosenza, in tanti alla manifestazione per dire "Stop" alla violenza sulle donne

"Se domani non torno bruciate tutto. Per Giulia e per tutte", "L'indifferenza è complice", "Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti". Sono solo alcuni dei cartelli che donne di ogni età hanno esposto alla manifestazione che si è tenuta a Cosenza contro i femminicidi e contro ogni forma di violenza e prevaricazione nei confronti delle donne. L'iniziativa si è svolta non solo dopo la morte di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa da Filippo Turetta nei pressi di Venezia, ma anche perché proprio domani si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Tantissime le persone, anche uomini, che sono scesi in piazza a Cosenza, per dire "basta" ai femminicidi e contrastare in ogni modo la violenza di genere. Oltre mille persone, secondo una stima delle forze dell’ordine, tra cui molti uomini, hanno partecipato alla manifestazione. Con vari striscioni, fumogeni e campanacci ed al grido «oggi Cosenza è tutta femminista», i partecipanti alla manifestazione hanno sfilato lungo le principali vie del centro. La manifestazione si é conclusa davanti al Comune, dove c'é stata anche una serie di interventi.

Foto Arena