Giornata eliminazione violenza contro le donne, da Cosenza l'appello: “Fermatevi!”

“La violenza sta prendendo il sopravvento su di noi. La società ha intrapreso una strada quasi senza ritorno. Ognuno di noi deve, anzi ha l’obbligo, di fermarsi e di fermare la violenza con gesti d’amore e di ascolto”. Maria Brunella Stancato, presidente Aira, Anziani Italia Rete associativa Ets Aps, insieme a tutti gli associati ha deciso di registrare un video molto significativo. Con un messaggio ben chiaro letto dai protagonisti del video: “Fermiamo la violenza. La Donna è Vita, la Donna dà la Vita”. Emozioni e partecipazione: oltre 6 minuti di messaggi che sono piena sostanza rispetto alle tematiche.

“Ma che mondo stiamo costruendo intorno a noi? Tutti noi abbiamo l’obbligo di interrogarci e di cercare di accogliere il prossimo. Anche noi di Anziani Italia Rete Associativa Ets Aps ci stiamo interrogando e per questo abbiamo ideato questo slogan e questa campagna di sensibilizzazione che parte da Palermo ed arriva fino in Germania, che continueremo nel 2024”, spiega Stancato. Gli associati sono quasi tutti over che hanno lavorato affinché i tempi attuali possano “essere prosperi per come lo sono, pur dedicando molto all’educazione dei figli ed al ruolo di genitore". Noi diciamo con forza fermiamo la violenza e già dai primi mesi del nuovo anno avvieremo una serie di incontri con esperti, proprio perché vogliamo un cambiamento radicale della società fatta di incontri, abbracci, aggregazione e solidarietà tra generazioni”, il messaggio di Aira. Il video può essere visionato sulle pagine social della realtà associativa e sul canale youtube degli anziani e di Maria Brunella Stancato.