Rassegna stampa 24-11-2023 edizioni Calabria

CALABRIA

Le mani della ‘ndrangheta di Cirò sui porti: chiesto il giudizio per 22 persone I NOMI

«La Calabria sta andando indietro». Opposizioni all’attacco di Occhiuto

Calabria, la Regione assumerà sei vittime di ‘ndrangheta

SANITA'

Vertenza per le indennità dei medici a Catanzaro: il Tribunale ha condannato l’Asp

Ancora ombre sull’Asp di Vibo: oggi, come ieri il tempo sembra essersi fermato

IN EVIDENZA

Porto di Gioia Tauro, più costi fino a 34 mln per l’Ets. Il governo si giocherà un’altra carta

Cosenza, auto abbandonate da anni nell’area di piazza Europa rifugio di tossicodipendenti e senzatetto

La base dei canadair di Lamezia non si tocca: è al servizio di tutto il Mezzogiorno

CRONACA

Catanzaro, il Psc “preliminare” sul tavolo della politica. Iemma: “Poniamo le basi per la città futura”

Stazione di Catanzaro Lido: presto i lavori su ascensore e sottopasso

Reggio, il Tar nega la richiesta di sospensiva: il Bilancio regge al primo attacco

Aumentano nel Cosentino i posti per i docenti precari nel settore sostegno

Inaugurata la “Cittadella della carità”: adesso Lamezia ha un luogo di solidarietà e incontro

Cosenza, il Banco alimentare coinvolge le scuole nei progetti di solidarietà: l’impegno degli studenti dello Scorza

Melito, il giudice “straccia” le cartelle e il Comune… le rispedisce

Reggio, l’ex Monastero della Visitazione pronto a diventare il Museo civico